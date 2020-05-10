Лучше смотрите по телевизору. Ролан Гаррос собираются провести без зрителей

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли рассказал о текущем положении дел в организации Ролан Гаррос 2020, грунтового турнира Большого шлема.

«Пока нет таких вариантов, от которых бы мы отказались. В первую очередь, самое главное в нашем турнире – это история матчей и игроков. Турниры проводятся на стадионах, соревнования показывают по телевизору. Миллионы зрителей по всему миру находятся в ожидании.

Если мы организуем турнир за закрытыми дверьми, это позволит нам сохранить ту часть бизнес-модели, которая касается телевизионных прав (более трети от дохода турнира). Это нельзя недооценивать.

Я регулярно общаюсь с главой АТР Андреа Гауденци, главой WTA Стивом Саймоном и главой ITF Дэвидом Хаггерти. На следующей неделе у нас запланирована еще одна конференция, чтобы оценить наш прогресс. Мы хорошо работаем вместе, но пока все еще немного рано для четкого определения графика».

Ранее пресса со ссылкой на Федерацию тенниса Франции сообщила, что грунтовый мэйджор перенесли еще на одну неделю позже. Старт соревнований в основной сетке теперь намечен на 27 сентября.