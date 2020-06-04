ФОТО. Наконец-то солнце. Цуренко дождалась лета

Украинская теннисистка рада, что прекратились дожди

  • 04.06.2020 19:16
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ФОТО. Наконец-то солнце. Цуренко дождалась лета
© ФТУ. Леся Цуренко

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко поделилась с подписчиками радостью от того, что наконец-то завершился «сезон дождей». 

«Наконец-то это больше похоже на лето», – написала Цуренко в инстаграме.

Напомним, Леся принимала участие на недавнем турнире от ФТУ, матчи которого постоянно прерывали и переносили из-за осадков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally it feels more like summer☺️ ☀️ #june #summer #kyiv #ukraine #gettingwarmer

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

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Источник — Instagram

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