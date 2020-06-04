ФОТО. Наконец-то солнце. Цуренко дождалась лета

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко поделилась с подписчиками радостью от того, что наконец-то завершился «сезон дождей».
«Наконец-то это больше похоже на лето», – написала Цуренко в инстаграме.
Напомним, Леся принимала участие на недавнем турнире от ФТУ, матчи которого постоянно прерывали и переносили из-за осадков.
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Источник — Instagram
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