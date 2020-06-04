ФОТО. Ястремская прокатилась на колесе обозрения

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проводит карантин в Одессе. Теннисистка воспользовалась свободным временем и прокатилась на колесе обозрения:
Ранее Ястремская призналась, что скучает по крупным теннисным турнирам.
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