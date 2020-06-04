Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Скучаю по этой атмосфере»

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что скучает по большим турнирам, отмененным из-за карантина.
«Скучаю по этой атмосфере», — написала Ястремская в Instagram, комментируя свое фото на корте.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.