Тони НАДАЛЬ: «У Рафы осталось еще 3-4 года»

Дядя испанца считает, что ему по силам превзойти Федерера

  • 03.06.2020 23:57
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Тони НАДАЛЬ: «У Рафы осталось еще 3-4 года»
© ATP. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэлю Надалю исполнилось 34 года. Дядя и бывший тренер испанца Тони Надаль поделился мнением по поводу будущего своего племянника:

«Думаю, и Рафа, и Джокович могут превзойти Федерера по титулам на турнирах Большого Шлема. Федерер? Ему сложнее, потому что он старше своих соперников.

Возраст говорит в пользу Рафы и Новака, хотя есть еще молодые парни, которые становятся все опаснее. Если Рафа выиграет Ролан Гаррос, то уже сравняется с Федерером. Посмотрим.

Если не будет травм, то у моего племянника есть еще 3-4 года, чтобы продолжать сражаться за главные трофеи».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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