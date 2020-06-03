Тони НАДАЛЬ: «У Рафы осталось еще 3-4 года»

Сегодня Рафаэлю Надалю исполнилось 34 года. Дядя и бывший тренер испанца Тони Надаль поделился мнением по поводу будущего своего племянника:

«Думаю, и Рафа, и Джокович могут превзойти Федерера по титулам на турнирах Большого Шлема. Федерер? Ему сложнее, потому что он старше своих соперников.

Возраст говорит в пользу Рафы и Новака, хотя есть еще молодые парни, которые становятся все опаснее. Если Рафа выиграет Ролан Гаррос, то уже сравняется с Федерером. Посмотрим.

Если не будет травм, то у моего племянника есть еще 3-4 года, чтобы продолжать сражаться за главные трофеи».