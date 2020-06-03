Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала международное движение против насилия и расизма.

«Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность», – опубликовала Свитолина, подписав, что это цитата Нельсона Манделы.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе белый полицейский Дерек Шовин прижал афроамериканцу Джорджу Флойду коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока задержанный лежал на дороге лицом вниз, после чего тот скончался. После того, как видеозаписи инцидента быстро распространились в СМИ, в США начались массовые беспорядки на расовой почве.

Нельсон Мандела – бывший президент ЮАР и один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. Это цитата из его автобиографии «Долгая дорога к свободе».