Свитолина поддержала международное движение против насилия и расизма

Украинская теннисистка запостила цитату Нельсона Манделы

  • 03.06.2020 10:59
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  • 1 комментарий
Свитолина поддержала международное движение против насилия и расизма
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала международное движение против насилия и расизма.

«Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность», – опубликовала Свитолина, подписав, что это цитата Нельсона Манделы.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе белый полицейский Дерек Шовин прижал афроамериканцу Джорджу Флойду коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока задержанный лежал на дороге лицом вниз, после чего тот скончался. После того, как видеозаписи инцидента быстро распространились в СМИ, в США начались массовые беспорядки на расовой почве. 

Нельсон Мандела – бывший президент ЮАР и один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. Это цитата из его автобиографии «Долгая дорога к свободе». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ - Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 03.06.2020 11:10
    -1
    нет, ну ей сам бог велел
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