КОСТЮК: «Хотела сыграть финал с Лесей, но боялась, что перестанем дружить»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в финале турнира UTF Ladies Invitational над Марианной Закарлюк.

«Этот матч получился намного более интересным, чем наш матч в группе. Марианна изменила тактику, я этого и ожидала. Реально была борьба, нужно было подстраиваться. Я рада, что был интересный матч, были нервы, было это классное матчевое чувство, которое натренировать ты не можешь.

С каждым днем играть становилось все лучше и лучше. Очень помог день, когда мы провели по два матча. Может, если бы я играла не с Марианной в финале, то показала другой теннис, а так мы с ней уже встречались на групповом этапе.

Планировала сыграть финал с Лесей, но боялась, что после этого мы с ней больше не будем дружить. Действительно, хотелось сыграть с Цуренко, но не получилось из-за ее повреждения.

Сейчас я поеду на маленький отдых, а потом снова буду тренироваться», – сказала Марта.