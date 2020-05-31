Турнир в Ирпене. Лопатецкая проиграла Цуренко

31 мая в Ирпене продолжается женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимают участие 8 украинских теннисисток.
В третьем матче игрового дня Леся Цуренко, которая вчера праздновала день рождения, обыграла Дарью Лопатецкую и единолично возглавила свою группу, имея на счету две победы.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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