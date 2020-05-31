ВИДЕО. Мюр-мюр-мюр. Как Свитолина учит французский язык

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время карантина приняла решение подучить французский язык.

Во время изучения она обнаружила несколько интересных моментов, которыми и поделилась со своими подписчиками в инстаграме.

Напомним, Свитолина в середине июня примет участие в выставочном турнире в Германии.