ВИДЕО. Мюр-мюр-мюр. Как Свитолина учит французский язык

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время карантина приняла решение подучить французский язык.
Во время изучения она обнаружила несколько интересных моментов, которыми и поделилась со своими подписчиками в инстаграме.
Напомним, Свитолина в середине июня примет участие в выставочном турнире в Германии.
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Источник — Instagram
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