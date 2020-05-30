Элина СВИТОЛИНА: «Еще не знаем, на каком покрытии тренироваться»

Украинская теннисистка – о турнире в Берлине

  • 30.05.2020 12:53
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Элина СВИТОЛИНА: «Еще не знаем, на каком покрытии тренироваться»
© WTA. Элина Свитолина

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии.

Украинская теннисистка рассказала о подготовке к турниру:

«На данный момент я в основном работаю только над физической подготовкой, усиленно занимаюсь в зале, но и на корте тоже играю, где-то три раза в неделю. Я успела потренироваться и с Гаэлем Монфисом, и со Стэном Вавринкой.

Но больше занимаюсь именно тем, чтобы физически быть готовой к выходу на корт. Потом я уезжаю на время в Монако и дальше по приезду, где-то за месяц до турнира, уже начну работать со своим тренером Эндрю Беттлсом. Тогда уже и буду больше фокусироваться на работе на корте.

Если честно, мы еще сами не знаем, на каком покрытии лучше тренироваться. Думаю, что я все-таки буду готовиться на харде. Мы знаем, что сейчас есть очень большой шанс, что будет проходить и US Open, и Ролан Гаррос. Потому что все стало потихоньку открываться, хотя, конечно, будут строгие меры безопасности.

Думаю, что к концу августа или в сентябре уже будут проходить турниры. Официально никаких объявлений не было, но у меня такой настрой, что нужно будет скоро тренироваться, поэтому турнир в Берлине – это хороший старт».

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Источник — Большой теннис Украины

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