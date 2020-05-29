Расписание украинок на турнире в Ирпене на 30 мая

30 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
В четвертый турнирный день между собой сыграют:
10:00 - Марта Костюк – Марианна Закарлюк
не ранее 11:30 - Людмила Киченок – Виктория Петренко
не ранее 13:00 - Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая
Турнир в Ирпене. Дятлова в статусе запасной одержала первую победу
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Источник — Федерация тенниса Украины
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