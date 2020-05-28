Екатерина Дятлова – Мария Берген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
Продолжит второй игровой день матчем между Марией Берген (№1283 WTA) и Екатериной Дятловой, которая заменила Надежду Киченок, снявшуюся из-за травмы.
Встреча начнется после завершения матча Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — XSport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.