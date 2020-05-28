Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа на турнире в Ирпене

  • 28.05.2020 10:03
  • 391 просмотр
  • 2 комментария
Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Дарья Лопатецкая

28 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.

Откроет второй игровой день матч между Людмилой Киченок и Дарьей Лопатецкой (№379 WTA), который из-за плохих погодных условий не успели сыграть вчера.

Встреча начнется в 10:00 по Киеву.

Расписание украинок на турнире в Ирпене на 28 мая

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Источник — XSport

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2020 10:59
    0
    Але й розбомбило Дашу на карантині теж добряче, треба підсушитися трохи
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2020 10:52
    0
    Лопата міцна, що капець
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2020 10:59
    0
    Але й розбомбило Дашу на карантині теж добряче, треба підсушитися трохи
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2020 10:52
    0
    Лопата міцна, що капець
    Ссылка
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