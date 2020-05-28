Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
Откроет второй игровой день матч между Людмилой Киченок и Дарьей Лопатецкой (№379 WTA), который из-за плохих погодных условий не успели сыграть вчера.
Встреча начнется в 10:00 по Киеву.
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Источник — XSport
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