Расписание украинок на турнире в Ирпене на 28 мая

28 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
Во второй турнирный день между собой сыграют:
10:00 - Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая
не ранее 11:30 - Надежда Киченок – Мария Берген
не ранее 13:00 - Марта Костюк – Марианна Закарлюк
не ранее 14:30 - Людмила Киченок – Виктория Петренко
не ранее 16:00 - Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая
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Источник — Федерация тенниса Украины
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