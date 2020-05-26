Элина СВИТОЛИНА: «Для чего ты живешь?»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина задала философский вопрос своим подписчикам в Instagram.
«Одним словом, для чего ты живешь?», — спросила Свитолина. За два часа пост собрал почти 200 комментариев и 12 тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что Свитолина приступила к тренировкам на корте после ослабления карантина.
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Источник — Instagram
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