Марта КОСТЮК: «Думаю, что сезон возобновится в сентябре»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировали возобновление теннисного сезона.
«У меня была цель развиваться и не бояться играть. После моего хорошего начала сезона 2018 году я начала бояться, от меня начали ожидать результатов, и это продолжалось достаточно долгий период времени.
Перед началом карантина я выиграла соревнования, начала набирать обороты, снова чувствовать уверенность, планировала сыграть много турниров. Но конкретной цели на какой-то рейтинг у меня не было.
Всем, конечно, хотелось бы, чтобы все уже началось с US Open. Чтобы неважно как, но провести его. Но у всех разные мнения по этому поводу, но пока 31 июля. Официальная версия о том, когда вернется тур - это август, но я считаю, что это будет в сентябре», - сказала Костюк.
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Источник — Суспильне спорт
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