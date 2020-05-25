French Open и US Open пока не готовы отменять турниры

Большие теннисные турниры могут возобновиться осенью

  • 25.05.2020 18:13
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French Open и US Open пока не готовы отменять турниры

Официальные теннисные соревнования отменены минимум до конца июля, а многие спортсмены считают, что в 2020 году турниров не будет вообще.

Однако руководство French Open пока не готово отменять турнир, который ранее был перенесен на сентябрь. Руководство ведет переговоры, чтобы их турнир и US Open, который также в планах на сентябрь, не пересекались.

«Решение по French Open должно появиться в июне. Турнир должен пройти в конце сентября. Ведем переговоры и хотим понять, каким может быть календарь».

«Что касается совпадений по датам с US Open, то Нью-Йорк пострадал от коронавируса намного больше, чем Франция. Посмотрим, что они решат».

«Ждем их официального заявления в июне. Мы пока что работаем, чтобы турнир состоялся», - сказал Ги Форже, директор French Open.

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Источник — Reuters

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