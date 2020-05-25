БАСИЛАШВИЛИ: «Моя цель – защитить свою правду, не навредив интересам сына»

Грузинский теннисист отвергает обвинения в домашнем насилии

  • 25.05.2020 12:12
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БАСИЛАШВИЛИ: «Моя цель – защитить свою правду, не навредив интересам сына»
© ATP. Николоз Басилашвили

Лучший теннисист Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в домашнем насилии.

«Надеюсь, что все детали станут известны в суде и его вердикт будет справедливым. Сейчас я не хочу говорить о своей личной жизни. Не буду публично обсуждать свою бывшую жену – она мать моего единственного сына, и это не изменится.

Сейчас моя цель – защитить свою правду, не навредив интересам сына. Особая связь с сыном заставляет меня воздержаться от ответа на безосновательные обвинения, но я уверен, что с помощью юристов докажу правду в суде», – сказал Николоз.

Ранее сообщалось, что Басилашвили задержан в Тбилиси по подозрению в избиении бывшей супруги Нелли Дорокашвили. Позже его отпустили под залог в размере чуть более 31 тысячи долларов.

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Источник — Formulanews.ge

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