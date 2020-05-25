Федерация тенниса Грузии прокомментировала скандал с Басилашвили

Александр Метревели, вице-президент Федерации тенниса Грузии, осудил действия первой ракетки страны Николоза Басилашвили, задержанного за избиение бывшей жены.

«Мы обязательно сделаем заявление. Насилие неприемлемо. Мы все знаем Нико, поэтому нас поразило это событие. Когда муж и жена разводятся, всегда возникают разногласия, не только в случае с Нико. Я знал, что у него были проблемы», – сказал Метревели.

Напомним, теннисист Николоз Басилашвили был арестован 22 мая по обвинению в домашнем насилии.