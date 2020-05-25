ВИДЕО. Костюк исполнила с сестрой зажигательный танец с переодеванием

Марта Костюк вместе с сестрой Зоряной записала зажигательный танец с переодеванием для TikTok под трек Conkarah - Banana.
«Этот танец стоит того, чтобы его опубликовать», – написала Марта в инстаграме.
Напомним, з завтрашнего дня Костюк примет участие в турнире под названием UTF Ladies Invitational. Расписание доступно здесь.
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Источник — Instagram
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