Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не тот результат, которого я ожидал»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.
«Не тот результат, которого я ожидал, но это хорошее начало «теннисного камбэка», — написал Стаховский в Instagram.
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Источник — Instagram
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