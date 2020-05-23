Стаховский уступил Фучовичу на выставочном турнире в Будапеште

Украинец уступил в двух сетах

  • 23.05.2020 16:25
  • 318 просмотров
  • 2 комментария
Стаховский уступил Фучовичу на выставочном турнире в Будапеште
© БТУ. Сергей Стаховский и Мартон Фучович

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл второй матч выставочного турнира под названием «Кубок Будапешта». 

Украинец в двух сетах уступил местному теннисисту Мартону Фучовичу (1:4, 2:4).

Позже украинец должен провести матч в миксте.

Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю из Венгрии.

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Максим Гаптар, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.05.2020 17:32
    -2
    Хтоб сумнівався. У попередньому матчі Стах поступився якійсь Наді
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.05.2020 17:19
    -2
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