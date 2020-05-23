Леся ЦУРЕНКО: «После матча с Бондаренко меня выносили с корта»

Украинская теннисистка Леся Цуренко вспомнила о тяжелых поражениях и ярких победах в своей карьере.

«Поражение в матче против Катерины Бондаренко в Индиан-Уэллс (в 2016 году) было очень трудным. Меня выносили с корта в прямом смысле слова. Четыре доктора под руки меня уводили, потому что меня сводили судороги. Я допустила большую ошибку, что я после окончания игры, после рукопожатия, села на стул. У меня все свело судорогами, я не могла встать. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было совсем по-другому.

Организаторы не могли начать следующий матч, потому что со мной ничего не могли сделать. В кабинете у доктора я минут 40 лежала, ждала, когда судороги закончатся. Потом я пошла в душ и там меня снова свели судороги. Я прибежала назад и опять легла.

Из побед, которые запомнились, то самые запоминающиеся – это финалы. Это что-то особенное всегда. А из матчей, которые ровно прошли на хорошем уровне, это был мой матч с Наоми Осакой в прошлом году в Брисбене. Он был прям супер, просто «Вау!», – сказала Цуренко во время прямого эфире в инстаграме с Мартой Костюк.

Ранее Леся Цуренко сообщила, что рассталась с тренером.