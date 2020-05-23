ВИДЕО. Марченко показал, как можно развлечь себя дома на карантине

Украинский теннисист Илья Марченко записал очередной юмористический ролик.

На этот раз спортсмен предложил свои варианты, как развлечь себя во время летних каникул.

В этом ему снова помогла игра «Star Wars Jedi: Fallen Order».

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