Илья МАРЧЕНКО: «В теннисе мужчины должны зарабатывать больше женщин»

Украинский теннисист Илья Марченко высказал мнение о распределении призовых в теннисе.

«Мое мнение такое, что мужчины должны зарабатывать больше женщин. Не потому что мы чем-то лучше, нет. Это бизнес. А мужской теннис зарабатывает больше денег. Это факт. WTA хочет увеличивать призовые только на общих соревнованиях. Потому что в своих отдельных – они не могут найти достаточно спонсоров. Когда им повышают призовые на общих, – это делают за счет тех денег, которые зарабатывают мужчины. И мы еще и играем 5 сетов вместо 3-х.

Конечно, звезды женского тенниса должны зарабатывать гораздо больше никому не известных теннисистов-мужчин, об этом даже речи не идет. Поэтому когда распределяют поровну, по-моему, это чистая политика и сексизм. Почему это не работает так же, когда мы говорим о парном теннисе? Они имеют меньшие призовые, потому что это бизнес, а женщины хотят одинаковые, потому что сексизм.

Я вообще не имею ничего против женщин и того что они должны зарабатывать больше, а они нет. По моему мнению, недоплачивают как женщинам, так и мужчинам», – сказал Марченко.

