Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мои главные зрители – жена и Сергей Ребров»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился впечатлениями после первого игрового дня на выставочном турнире в Будапеште, где он играет в команде с венгеркой Анной Бондар.

«Сегодня у нас с Анной выдался не самый простой старт в одиночных встречах. Но мы сумели взять одно очко в миксте и будем бороться, ведь именно завтра будет решающий день, когда и станет понятно, кто выходит из группы. Надеюсь, что мы сумели показать достойную игру.

Сегодня мы играли без болельщиков на трибунах, но хочется верить, что те зрители, которые сегодня были на матчах (близкие игроков), все-таки посмотрели качественный теннис.

Моим главным болельщиком сегодня был Сергей Ребров? Первый главный зритель сегодня, конечно же, моя жена, а уже второй главный зритель - это Ребров», – рассказал Стаховский.

Напомним, Стаховский и Бондар завершили игровой день, имея одну победу и два поражения.

