ФОТО. Свитолина отмечает День вышиванки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днем вышиванки:
«Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Вместе чтим традицию, которая объединяет целую нацию», - написала теннисистка.
Ранее Свитолина показала горячий танец.
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