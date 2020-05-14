ВИДЕО. Горячий танец Элины Свитолиной

Украинская теннисистка продолжает развлекаться во время карантина

  • 14.05.2020 21:24
  • 595 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Горячий танец Элины Свитолиной
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает развлекаться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Очевидно, я должна опубликовать TikTok танец сегодня», — написала Свитолина в Instagram, поделившись видео своего зажигательного танца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparently, i MUST post tik tok dance today .. 😅 #tiktok

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 14.05.2020 21:59
    0
    "Как делают стартапы в 2020
    -- Давай сделаем соцсеть для людей с низким IQ, это будет что-то новенькое
    + Так есть же уже инстаграм
    -- Ну давай тогда для дебилов
    + Можно, назовём TikTok"
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.05.2020 21:59
    0
    "Как делают стартапы в 2020
    -- Давай сделаем соцсеть для людей с низким IQ, это будет что-то новенькое
    + Так есть же уже инстаграм
    -- Ну давай тогда для дебилов
    + Можно, назовём TikTok"
    Ссылка
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