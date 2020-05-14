ВИДЕО. Горячий танец Элины Свитолиной

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает развлекаться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
«Очевидно, я должна опубликовать TikTok танец сегодня», — написала Свитолина в Instagram, поделившись видео своего зажигательного танца.
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Источник — Instagram
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-- Давай сделаем соцсеть для людей с низким IQ, это будет что-то новенькое
+ Так есть же уже инстаграм
-- Ну давай тогда для дебилов
+ Можно, назовём TikTok"
-- Давай сделаем соцсеть для людей с низким IQ, это будет что-то новенькое
+ Так есть же уже инстаграм
-- Ну давай тогда для дебилов
+ Можно, назовём TikTok"
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