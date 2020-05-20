СТАХОВСКИЙ: «Недавно пересматривал нарезку матчей Динамо с Ювентусом»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский, который является поклонником киевского «Динамо», признался, что иногда пересматривает исторические матчи столичного клуба.

- Матчи «Динамо» минувших лет пересматриваете?

- Конечно, и матчи, и нарезки. Совсем недавно смотрел нарезку моментов противостояний с «Ювентусом» в 98-м. Свежее впечатление - какая же сильная команда была у «Ювентуса»! Там на какую позицию не ткни, игрок мирового уровня. Индзаги, Зидан, Давидс, Дель Пьеро, Перуцци, Монтеро - звезды мирового футбола.



И как на фоне этой легендарной команды выглядело «Динамо»! На выезде сыграли вничью, а дома просто в какой-то момент верх взяли индивидуальности соперника. Я профессиональный теннисист, не эксперт в футболе, но когда на уровне одной из топ-команд мира «Динамо» выглядело качественно и достойно - это заслуживает уважения.

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