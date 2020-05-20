Сергей СТАХОВСКИЙ: «Родители научили, как нужно относиться к своей стране»

Украинский теннисист – о своей активной гражданской позиции

  • 20.05.2020 14:40
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Родители научили, как нужно относиться к своей стране»
© БТУ. Сергей Стаховский

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему имеет активную гражданскую позицию и как обстоят дела с его винным бизнесом.
 
- Вы один из немногих украинских спортсменов с четкой и активной гражданской позицией - помогаете украинской армии, публично поддерживаете свою страну. Это воспитание или есть другая причина?
- Больше половины своей жизни я провел заграницей. Сформировать такую позицию, проживая в других странах, непросто. Поэтому я бы назвал это воспитанием с детства, влиянием родителей: они научили, как относиться к окружающим, как относиться к своей стране.
 
- У вас есть необычное увлечение, которое стало на коммерческие рельсы - это винный бизнес. Как продвигаются дела?
- Наш винный бизнес начался не вовремя (смеется). Карантин - это вещь хорошая, но не для всего. Вышли на рынок мы классно, но карантин наши «витания в облаках» прекратил, мы спустились на землю и боремся с проблемами, как и все, кто занимается бизнесом.

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Источник — ФК Динамо Киев

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