Сергей СТАХОВСКИЙ: «Реброва невозможно выгнать с корта»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей дружбе с 45-летним наставником «Ференцвароша» Сергеем Ребровым, который раньше выступал за киевское «Динамо».

- Известно, что вы давно общаетесь с Сергеем Ребровым. Вас связывает крепкая дружба?

- Это больше, чем дружба, уже ближе к родственным отношениям. Ребров крестил моего младшего ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь.

- Вопрос про теннисные спарринги неуместен?

- (смеется) Тут проще сказать, когда мы НЕ играем в теннис (и Ребров, и Стаховский живут в Будапеште — прим. ред.). У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!