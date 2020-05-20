Сергей СТАХОВСКИЙ: «Реброва невозможно выгнать с корта»

Украинский теннисист рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ференцвароша»

  • 20.05.2020 12:32
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Реброва невозможно выгнать с корта»
© ФК Динамо Киев. Сергей Стаховский и Сергей Ребров

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей дружбе с 45-летним наставником «Ференцвароша» Сергеем Ребровым, который раньше выступал за киевское «Динамо».

- Известно, что вы давно общаетесь с Сергеем Ребровым. Вас связывает крепкая дружба?
- Это больше, чем дружба, уже ближе к родственным отношениям. Ребров крестил моего младшего ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь.

- Вопрос про теннисные спарринги неуместен?
- (смеется) Тут проще сказать, когда мы НЕ играем в теннис (и Ребров, и Стаховский живут в Будапеште — прим. ред.). У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!

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Источник — ФК Динамо Киев

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