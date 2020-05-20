СВИТОЛИНА: «В определенный момент каждому родителю важно отойти в сторону»

Украинская теннисистка – о самых сложных моментах в карьере

  • 20.05.2020 15:20
  • 206 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «В определенный момент каждому родителю важно отойти в сторону»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о самых сложных моментах в карьеры.
 
«Самым сложным для меня было то, что мои родители были вовлечены в мой теннис. Где бы я ни играла, мои родители всегда следовали за мной. Они хотели, чтобы я выигрывала каждый матч. В определенный момент каждому родителю важно отойти в сторону. Мои родители поняли это 5 лет назад. Когда они перестали со мной ездить, я больше на них не рассчитывала. Если я проиграла матч, я винила только себя, и благодаря этому процессу я сумела обрести свой собственный путь.
 
Временами я еще вспоминаю свое детство. Возможно, было бы лучше, если бы мои родители не подталкивали меня так сильно. Тем не менее, эти трудные моменты сделали меня тем человеком, которым я сегодня являюсь. В дороге я нахожусь с раннего детства. Это было трудно, но я думала о том, чего бы хотела достичь, и это меня мотивировало. Каждые пару лет я обновляла свои цели, поэтому у меня не было ощущения постоянного круга, который состоит из путешествий и поражений, потому что я проигрывала практически каждую неделю. То, что я играла перед зрителями и выигрывала турниры, придавало мне мотивацию», – сказала Свитолина в интервью блогу «Behind The Racquet».

Читайте также: Элина СВИТОЛИНА: «Теннис дал мне все. Дал мне жизнь»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.05.2020 15:42
    +1
    Оказывается у нее детство было завернуто теннисную сетку.... Ужас.... Теперь понятно,почему она не разборчива в партнерах...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.05.2020 15:42
    +1
    Оказывается у нее детство было завернуто теннисную сетку.... Ужас.... Теперь понятно,почему она не разборчива в партнерах...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности