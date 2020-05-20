СВИТОЛИНА: «В определенный момент каждому родителю важно отойти в сторону»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о самых сложных моментах в карьеры.



«Самым сложным для меня было то, что мои родители были вовлечены в мой теннис. Где бы я ни играла, мои родители всегда следовали за мной. Они хотели, чтобы я выигрывала каждый матч. В определенный момент каждому родителю важно отойти в сторону. Мои родители поняли это 5 лет назад. Когда они перестали со мной ездить, я больше на них не рассчитывала. Если я проиграла матч, я винила только себя, и благодаря этому процессу я сумела обрести свой собственный путь.



Временами я еще вспоминаю свое детство. Возможно, было бы лучше, если бы мои родители не подталкивали меня так сильно. Тем не менее, эти трудные моменты сделали меня тем человеком, которым я сегодня являюсь. В дороге я нахожусь с раннего детства. Это было трудно, но я думала о том, чего бы хотела достичь, и это меня мотивировало. Каждые пару лет я обновляла свои цели, поэтому у меня не было ощущения постоянного круга, который состоит из путешествий и поражений, потому что я проигрывала практически каждую неделю. То, что я играла перед зрителями и выигрывала турниры, придавало мне мотивацию», – сказала Свитолина в интервью блогу «Behind The Racquet».

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