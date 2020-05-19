Элина СВИТОЛИНА: «Теннис дал мне все. Дал мне жизнь»

Украинка скучает по теннису

  • 19.05.2020 23:45
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Элина СВИТОЛИНА: «Теннис дал мне все. Дал мне жизнь»
© behindtheracquet.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что крайне довольна тем, что дала ей профессия.

«Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент. Мне очень повезло, что я выбрала именно теннис своей профессией, ведь он меня многому научил. Научил дисциплине, позволил познакомиться с классными людьми и показал невероятные места».

«Я не воспринимаю это просто так. Теннис дал мне мою жизнь», - сказала Свитолина в интервью behindtheracquet.com

Ранее Свитолина выразила сомнение в возможности проведения сезона-2020.

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