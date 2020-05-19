Элина СВИТОЛИНА: «Теннис дал мне все. Дал мне жизнь»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что крайне довольна тем, что дала ей профессия.
«Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент. Мне очень повезло, что я выбрала именно теннис своей профессией, ведь он меня многому научил. Научил дисциплине, позволил познакомиться с классными людьми и показал невероятные места».
«Я не воспринимаю это просто так. Теннис дал мне мою жизнь», - сказала Свитолина в интервью behindtheracquet.com
Ранее Свитолина выразила сомнение в возможности проведения сезона-2020.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.