Сергей СТАХОВСКИЙ: «Долгополов может вернуться на высокий уровень»

Украинский теннисист верит в своего соотечественника

  • 19.05.2020 23:35
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Долгополов может вернуться на высокий уровень»
© ATP. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своим мнением по поводу перспектив в теннисе Александра Долгополова:

«Не знаю, насколько сейчас он готовится, последние соревнования он сыграл два года назад. Это довольно-таки серьезное время.

Почему все думают, что он не реализовал себя? Какой он был – 14-й в мире? Это очень круто. У него реально был потенциал быть в десятке, но каждый год получал обидные травмы – с 10 месяцев он играл 7, это в лучшем случае.

Ему только 33 – энергии и энтузиазма у него много. Если будет желание, я не вижу проблем в том, чтобы вернуться на высокий уровень».

Ранее сообщалось о том, что Стаховский выступит на Кубке Будапешта.

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Источник — Instagram

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