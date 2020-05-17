ФОТО. Завацкая в Каннах вышла на прогулку с парнем после карантина

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала несколько новых фотографий в соцсети Instagram.
Спортсменка сообщила, что находится во французских Каннах на Лазурном берегу и, наконец-то, прогулялась со своим молодым человеком после длительного карантина.
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Источник — Instagram
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