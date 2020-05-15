ФОТО. Сестры Киченок вернулись в Днепр

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вернулись в родной Днепр, после того как провели в Киеве два месяца на карантине.
«Милый дом», – подписала совместное фото в инстаграме Люда.
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Источник — Instagram
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