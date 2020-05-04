Надежда Киченок – в списке теннисисток с самой сильной подачей

В этом рейтинге Надя обошла Наоми Осаку

  • 04.05.2020 09:40
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Надежда Киченок – в списке теннисисток с самой сильной подачей
© Инстаграм Надежды Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вошла в список теннисисток с самой сильной подачей в женском туре.

Украинка подала первую подачу со скоростью 202 км/ч в матче против Аюми Мориты в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2014 года, хотя проиграла матч со счетом 2-6, 6-7(5). 

Самые быстрые подачи в женском теннисе:

1) Сабин Лисицки (2014 год): 210.8 км/ч.
2-3) Винус Уильямс (2007-2008 годы) / Айла Томлянович (2008): 207.6 км/ч.
4) Серена Уильямс (2013): 207 км/ч.
5) Юлия Гёргес (2012): 203 км/ч.
6) Бренда Шульц-Маккарти (2007): 202.7 км/ч.
7) Надежда Киченок (2014): 202 км/ч.
8-9) Наоми Осака (2016) / Луция Градецкая (2015): 201.2 км/ч.
10) Анна-Лена Грёнефельд (2009): 201.1 км/ч.

Рейтинг был составлен на основе данных SportsMEDIA Technology.

Напомним, Надежда и Людмила Киченок – единственные сестры-близнецы кроме Плишковых, которые вместе выигрывали парный титул WTA. 

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Источник — Tennis.com

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