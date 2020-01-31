Людмила КИЧЕНОК: «На Олимпиаде хотим выступать с сестрой в паре»

Сестеры Киченок намерены вновь играть в паре

  • 31.01.2020 16:34
  • 467 просмотров
  • 1 комментарий
Людмила КИЧЕНОК: «На Олимпиаде хотим выступать с сестрой в паре»
© btu.org.ua

Сестры Людмила и Надежда Киченок последнее время выступают раздельно, однако теннисистки на Олимпиаде-2020 намерены представлять Украину в паре, поэтому обе снова готовы играть вместе.

«Мы снова будем вместе играть. Сложно, что семейные отношения мешают в работе. Попробуем играть вместе начиная со следующего турнира в Питере».

«Это еще и из-за Олимпиады, где мы хотим выступать вместе», - сказала Людмила Киченок.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 16:38
    0
    Ооо сейчас начнется обсырач!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 16:38
    0
    Ооо сейчас начнется обсырач!!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности