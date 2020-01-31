Людмила КИЧЕНОК: «На Олимпиаде хотим выступать с сестрой в паре»

Сестры Людмила и Надежда Киченок последнее время выступают раздельно, однако теннисистки на Олимпиаде-2020 намерены представлять Украину в паре, поэтому обе снова готовы играть вместе.
«Мы снова будем вместе играть. Сложно, что семейные отношения мешают в работе. Попробуем играть вместе начиная со следующего турнира в Питере».
«Это еще и из-за Олимпиады, где мы хотим выступать вместе», - сказала Людмила Киченок.
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Источник — XSport
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