Людмила КИЧЕНОК: «На Олимпиаде хотим выступать с сестрой в паре»

Сестры Людмила и Надежда Киченок последнее время выступают раздельно, однако теннисистки на Олимпиаде-2020 намерены представлять Украину в паре, поэтому обе снова готовы играть вместе.

«Мы снова будем вместе играть. Сложно, что семейные отношения мешают в работе. Попробуем играть вместе начиная со следующего турнира в Питере».

«Это еще и из-за Олимпиады, где мы хотим выступать вместе», - сказала Людмила Киченок.