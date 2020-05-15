ATP продлит паузу в календаре до конца июля

Мужская теннисная ассоциация (ATP) в пятницу объявит о продлении паузы в туре из-за пандемии коронавируса. Приостановка продлится как минимум до конца июля.
Таким образом, в новые временные рамки попадают 8 турниров (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кицбюэль), хотя 2 из них уже были отменены ранее.
WTA токже планирует сделать аналогичное заявление в пятницу, но у нее пока согласованы не все детали.
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Источник — Twitter
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