ВИДЕО. Как Ястремскую поздравляли с 20-летием

В пятницу, 15 мая, второй ракетке Украины Даяне Ястремской исполнилось 20 лет.
Но еще ночью близкие и друзья ярко поздравили теннисистку с круглой датой.
Были огромные букеты цветов и фейерверк. На фоне звучала первая песня Даяны, релиз которой состоялся несколько дней назад.
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Источник — Instagram
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