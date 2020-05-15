ВИДЕО. Как Ястремскую поздравляли с 20-летием

В пятницу, 15 мая, второй ракетке Украины Даяне Ястремской исполнилось 20 лет.

Но еще ночью близкие и друзья ярко поздравили теннисистку с круглой датой.

Были огромные букеты цветов и фейерверк. На фоне звучала первая песня Даяны, релиз которой состоялся несколько дней назад.