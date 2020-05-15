ВИДЕО. Лучшие удары и розыгрыши в исполнении Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сегодня празднует 20-летие, является одной из самых атакующих теннисисток WTA-тура.
Вашему вниманию топ-15 моментов, когда Даяна показывала свой лучший уровень игры. В подборку вошли фантастические удары и феноменальные розыгрыши.
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