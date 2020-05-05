ЯСТРЕМСКАЯ: «После возобновления сезона хочу стать первой ракеткой Украины»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о главных целях, которые она перед собой ставит после выхода из карантина.



«Думаю, что сезон еще состоится. Обещают, что в августе, но мне все равно, когда он начнется. Главное, чтобы начался. До карантина была очень хорошо готова физически. Моя цель была выиграть Индиан-Уэллс или Майами, а также хотелось попасть в топ-20. Когда начнутся турниры, тогда и постараюсь стать первой ракеткой Украины.



Сейчас делаю все возможное, чтобы поддерживать форму: бегаю, делаю фитнес. Тренируюсь, кстати, на песке, на море. Там людей практически нет.



Хочу выиграть все турниры Большого шлема! Первым все-таки хотелось бы выиграть Уимблдон, потому что я же играла финал юниорского. Мне безумно понравилось там. Но если это будет какой-то другой Большой шлем, я не откажусь.



А еще я планировала играть в миксте на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Всегда хотела сыграть с Федерером. Нужно будут с ним пообщаться на эту тему», – сказала Ястремская.