ЯСТРЕМСКАЯ: «После возобновления сезона хочу стать первой ракеткой Украины»

Также украинка планирует выиграть все турниры Большого шлема

  • 05.05.2020 07:43
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ЯСТРЕМСКАЯ: «После возобновления сезона хочу стать первой ракеткой Украины»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о главных целях, которые она перед собой ставит после выхода из карантина.
 
«Думаю, что сезон еще состоится. Обещают, что в августе, но мне все равно, когда он начнется. Главное, чтобы начался. До карантина была очень хорошо готова физически. Моя цель была выиграть Индиан-Уэллс или Майами, а также хотелось попасть в топ-20. Когда начнутся турниры, тогда и постараюсь стать первой ракеткой Украины.
 
Сейчас делаю все возможное, чтобы поддерживать форму: бегаю, делаю фитнес. Тренируюсь, кстати, на песке, на море. Там людей практически нет.
 
Хочу выиграть все турниры Большого шлема! Первым все-таки хотелось бы выиграть Уимблдон, потому что я же играла финал юниорского. Мне безумно понравилось там. Но если это будет какой-то другой Большой шлем, я не откажусь.
 
А еще я планировала играть в миксте на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Всегда хотела сыграть с Федерером. Нужно будут с ним пообщаться на эту тему», – сказала Ястремская.

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Источник — Трибуна

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