ФОТО. Свитолина ищет идеальное определение успеха

Первую ракетку Украины Элину Свитолину во время карантина интересует очень важный вопрос.
«Каково идеальное определение успеха?», – спрашивает теннисистка у подписчиков.
Напомним, Элина на данный момент пребывает в Швейцарии.
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