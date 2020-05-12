Свитолина – в топ-10 с наибольшим количеством набранных очков с 2010 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку лучших теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации за последнее десятилетие.

Элина заняла восьмое место, набрав 26 164 очка. Лидирует, конечно же, американка Серена Уильямс. Также в тройке чешка Петра Квитова и румынка Симона Халеп.

Топ-10 теннисисток по набранным очкам с 2010 года

1-е место: Серена Уильямс – 66 308

2-е место: Петра Квитова – 46 385

3-е место: Симона Халеп – 44 590

4-е место: Анжелик Кербер – 41 090

5-е место: Виктория Азаренко – 39 235

6-е место: Каролина Плишкова – 30 207

7-е место: Саманта Стосур – 27 461

8-е место: Элина Свитолина – 26 164

9-е место: Гарбинье Мугуруса – 26 056

10-е место: Винус Уильямс – 24 641

ФОТО. Свитолина мечтает о бегстве