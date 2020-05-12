Свитолина – в топ-10 с наибольшим количеством набранных очков с 2010 года

Украинская теннисистка расположилась на восьмом месте

  • 12.05.2020 19:38
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  • 1 комментарий
Свитолина – в топ-10 с наибольшим количеством набранных очков с 2010 года
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку лучших теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации за последнее десятилетие.

Элина заняла восьмое место, набрав 26 164 очка. Лидирует, конечно же, американка Серена Уильямс. Также в тройке чешка Петра Квитова и румынка Симона Халеп.

Топ-10 теннисисток по набранным очкам с 2010 года

1-е место: Серена Уильямс – 66 308
2-е место: Петра Квитова – 46 385
3-е место: Симона Халеп – 44 590
4-е место: Анжелик Кербер – 41 090
5-е место: Виктория Азаренко – 39 235
6-е место: Каролина Плишкова – 30 207
7-е место: Саманта Стосур – 27 461
8-е место: Элина Свитолина – 26 164
9-е место: Гарбинье Мугуруса – 26 056
10-е место: Винус Уильямс – 24 641

ФОТО. Свитолина мечтает о бегстве

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2020 19:48
    0
    Молодчинка-отлично
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2020 19:48
    0
    Молодчинка-отлично
    Ссылка
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