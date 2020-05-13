Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Сегодня у меня праздник, рождение маленькой мечты»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала релиз своей первой песни.

«Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что «петь» - это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы! Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек», - написала Ястремская в инстаграме.

Напомним, все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд Ястремской.