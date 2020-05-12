ВИДЕО. Ястремская показала собственный комплекс тренировок

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает поддерживать хорошую спортивную форму во время карантина.
Даяна записала комплекс тренировок, который можно выполнять на свежем воздухе. Например, на пляже, как это делает сама спортсменка.
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