Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Соскучилась по матчам за сборную Украины»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская соскучилась за командными матчами Кубка Федерации.
25-я ракетка мира опубликовала в Instagram ностальгический пост, в котором написала, что скучает за поединками в составе сборной Украины.
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Источник — Instagram
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