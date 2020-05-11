Жерар ПИКЕ: «Не могу представить Кубок Дэвиса без болельщиков»

Известный футболист сообщил, что определенности пока нет

  • 11.05.2020 16:59
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Жерар ПИКЕ: «Не могу представить Кубок Дэвиса без болельщиков»
© Кубок Дэвиса

Жерар Пике, компания которого является организатором Финала Кубка Дэвиса прокомментировал судьбу турнира в этом году.

«Существует много неопределенности. Мы стараемся оставаться в курсе того, что власти в Испании говорят касательно спорта, можем ли мы допускать зрителей на трибуны в «Caja Magica». Я бы сказал, что я немного пессимистичен, потому что представить Кубок Дэвиса без болельщиков трудно. Думаю, что на сегодняшний день никто не сможет однозначно ответить на этот вопрос, будет ли турнир проведен со зрителями или нет. С течением времени, как мне кажется, у нас будет немного больше определенности», – рассказал Жерар Пике. 

Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа финала

 

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Источник — Большой теннис Украины

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