Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа финала

Турнир должен пройти в Мадриде

  • 12.03.2020 22:35
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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа финала
© btu.org.ua

Состоялась жеребьевка финального этапа Кубка Дэвиса. Теннисный турнир должен пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде.

По результатам жеребьевки состав 6 групп выглядит так:

А: Испания, Россия, Эквадор

B: Канада, Казахстан, Швеция

C: Франция, Великобритания, Чехия

D: Хорватия, Австралия, Венгрия

E: США, Италия, Колумбия

F: Сербия, Германия, Австрия.

В пятницу ITF проведет жеребьевку плей-офф Мировой группы, и своего следующего соперника узнает сборная Украины.

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Источник — Большой теннис Украины

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