Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа финала

Состоялась жеребьевка финального этапа Кубка Дэвиса. Теннисный турнир должен пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде.
По результатам жеребьевки состав 6 групп выглядит так:
А: Испания, Россия, Эквадор
B: Канада, Казахстан, Швеция
C: Франция, Великобритания, Чехия
D: Хорватия, Австралия, Венгрия
E: США, Италия, Колумбия
F: Сербия, Германия, Австрия.
В пятницу ITF проведет жеребьевку плей-офф Мировой группы, и своего следующего соперника узнает сборная Украины.
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Источник — Большой теннис Украины
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