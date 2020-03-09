Определились возможные соперники сборной Украины в Кубке Дэвиса

Жеребьевка состоится 13 марта

  • 09.03.2020 22:42
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Определились возможные соперники сборной Украины в Кубке Дэвиса
© Davis Cup

В сентябре 2020 года мужская сборная Украины будет бороться за место в квалификации Финала Кубка Дэвиса-2021.

После обновления рейтинга наций стали известны и возможные соперники украинцев.

Потенциальные соперники сборной Украины:

1. Бельгия (4) - будем играть в гостях
2. Аргентина (16) - место проведения определит жребий
3. Япония (19) - будем играть дома
4. Нидерланды (20) - будем играть в гостях
5. Чили (21) - место проведения определит жребий
6. Индия (22) - место проведения определит жребий
7. Узбекистан (25) - место проведения определит жребий
8. Бразилия (26) - место проведения определит жребий
9. Южная Корея (27) - место проведения определит жребий
10. Португалия (28) - будем играть в гостях
11. Босния и Герцеговина (29) - место проведения определит жребий
12. Израиль (30) - будем играть дома
 
Жеребьевка состоится 13 марта.

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Источник — Большой теннис Украины

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