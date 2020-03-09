Определились возможные соперники сборной Украины в Кубке Дэвиса

В сентябре 2020 года мужская сборная Украины будет бороться за место в квалификации Финала Кубка Дэвиса-2021.

После обновления рейтинга наций стали известны и возможные соперники украинцев.

Потенциальные соперники сборной Украины:

1. Бельгия (4) - будем играть в гостях

2. Аргентина (16) - место проведения определит жребий

3. Япония (19) - будем играть дома

4. Нидерланды (20) - будем играть в гостях

5. Чили (21) - место проведения определит жребий

6. Индия (22) - место проведения определит жребий

7. Узбекистан (25) - место проведения определит жребий

8. Бразилия (26) - место проведения определит жребий

9. Южная Корея (27) - место проведения определит жребий

10. Португалия (28) - будем играть в гостях

11. Босния и Герцеговина (29) - место проведения определит жребий

12. Израиль (30) - будем играть дома



Жеребьевка состоится 13 марта.